بعمر 102 سنة.. مسن إيراني يهزم فيروس “كورونا” ويتماثل للشفاء- فيديو

تمكن مسن إيراني بعمر مئة وعامين من هزيمة فيروس كورونا المستجد.

وتماثل الشيخ الإيراني للشفاء بعد خضوعه للعلاج في مستشفى الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، مشهد مغادرته المستشفى بعد إتمام عملية العلاج بنجاح.

وحسب المشهد، قال المسن الإيراني بأنه من مواليد عام 1918، وتقدم بالشكر لكافة أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.

وبالرغم من تصنيف الفئة العمرية فوق 80 عاما بأنها الأكثر عرضة للخطر من الفيروس، إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تماثلت للشفاء حول العالم.

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وسبق لمسنة إيرانية بعمر 103 أعوام بمحافظة سمنان شمال البلاد، هزيمة الفيروس بتاريخ 18 مارس الجاري، لتصبح بذلك ثاني أكبر شخص يتعافى من كورونا، بعد مواطنة صينية تبلغ 103 أعوام.

كما شُفي من الفيروس سابقا مسن إيراني من مدينة بم بعمر 91 عاما، ومسنة بعمر 90 عاما من مدينة قم.

ومنذ رصد أول حالة إصابة بالفيروس في إيران بتاريخ 19 فبراير الماضي، وصل عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 11 ألفا و133 شخص.

وحسب الإحصائيات الأخيرة في إيران، ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا بالبلاد إلى ألفين و517، بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 607 آلاف، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 134 ألفا.