شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: رحلات داخلية لإعادة العمالة اليومية لمدنها والان نبدء بالتفاصيل

تنظم الحكومات الإقليمية الهندية وسائل نقل لإعادة العمالة المهاجرة إلى ديارها فيما تجمعت أعداد كبيرة عند الحدود الداخلية للولايات التي أغلقت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كان مئات الأشخاص والكثير منهم معهم أطفال صغار، قد ساروا إلى حدود العاصمة الوطنية دلهي مع أوتار براديش المجاورة حيث تم إيقافهم، والكثير منهم من العمالة اليومية.

وقالت الشرطة عند إحدى النقاط الحدودية إن الحكومة تجهز وسائل نقل وأن أفرادا ووكالات خاصة سوف تساعد أيضا.

وأعلنت الهند إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لمدة 21 يوما من الثلاثاء وأوقفت كل رحلات الركاب الجوية والقطارات وأغلقت الحدود ما بين الولايات لاحتواء تفشي محتمل واسع النطاق للمرض خلال التواصل الاجتماعي.