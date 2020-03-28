شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: 832 وفاة في يوم واحد .. والجيش يتدخل والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الصحة ، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا.
وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ.
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