أسامة سعد اتصل بالعميد شمس الدين الذي سمح لبائعي الخضار على العربات بمزاولة عملهم ضمن شروط

إلتقى الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا، وفدًا من بائعي الخضار على العربات على الطريق بين مستديرتي السراي والأميركان، الّذين شرحوا مشكلتهم، حيث مُنعوا من قِبل ​القوى الأمنية​ من العمل في المنطقة، بخاصّة أنّهم في أوضاع ماديّة صعبة ولن يستطيعوا تأمين لقمة عيشهم إلّا من خلال العمل اليومي.

وخلال اللقاء، أجرى سعد اتصالًا بقائد منطقة ​الجنوب​ الإقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​، الّذي وعد بالسماح لهم بالبيع، شرط التقيّد بالشروط الصحيّة من تعقيم وارتداء الكمامات والكفوف.