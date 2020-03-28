إلتقى الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا، وفدًا من بائعي الخضار على العربات على الطريق بين مستديرتي السراي والأميركان، الّذين شرحوا مشكلتهم، حيث مُنعوا من قِبل القوى الأمنية من العمل في المنطقة، بخاصّة أنّهم في أوضاع ماديّة صعبة ولن يستطيعوا تأمين لقمة عيشهم إلّا من خلال العمل اليومي.
وخلال اللقاء، أجرى سعد اتصالًا بقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين، الّذي وعد بالسماح لهم بالبيع، شرط التقيّد بالشروط الصحيّة من تعقيم وارتداء الكمامات والكفوف.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة سعد اتصل بالعميد شمس الدين الذي سمح لبائعي الخضار على العربات بمزاولة عملهم ضمن شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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