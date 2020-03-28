وصلت رسائل نصيّة إلى النازحين السوريين من "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، تَطلب منهم البقاء في منازلهم للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، طبقًا للقرار الّذي فرضته السلطات اللبنانية ابتداء من 27 آذار الحالي وحظر التجول من الساعة السابعة مساءً وحتّى الخامسة صباحًا. وأبلغتهم المفوضية أنّها تتكفّل بعلاج أي شخص سوري على نفقتها إن أصابته العدوى.
واستنكر النازحين عدم تلقّيهم أي مساعدات غذائيّة أو عينيّة من المفوضية، تساعدهم على الصمود في وجه هذه الأزمة خلال البقاء في منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية شؤون اللاجئين طلبت عبر رسائل نصية من النازحين التزام حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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