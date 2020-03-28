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مفوضية شؤون اللاجئين طلبت عبر رسائل نصية من النازحين التزام حظر التجول

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وصلت رسائل نصيّة إلى ​النازحين السوريين​ من "​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​"، تَطلب منهم البقاء في منازلهم للحدّ من انتشار فيروس "" المستجد، طبقًا للقرار الّذي فرضته السلطات اللبنانية ابتداء من 27 آذار الحالي و​حظر التجول​ من الساعة السابعة مساءً وحتّى الخامسة صباحًا. وأبلغتهم المفوضية أنّها تتكفّل بعلاج أي شخص سوري على نفقتها إن أصابته العدوى.

واستنكر النازحين عدم تلقّيهم أي مساعدات غذائيّة أو عينيّة من المفوضية، تساعدهم على الصمود في وجه هذه الأزمة خلال البقاء في منازلهم.

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