حسن عز الدين: خطة حزب الله هدفها حماية كل الناس بما فيهم أهلنا في المخيمات

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ ​حسن عز الدين​، في تصريح، أن "الخطة التي وضعها ​حزب الله​ لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​، تهدف لحماية كل الناس على كل الأراضي اللبنانية، بما فيهم أهلنا الصامدون في مخيمات الشتات ال​فلسطين​ية، الذين نعتبرهم أهلنا وأخوة لنا في السراء والضراء، ونتعاطى معهم كجزء لا يتجزأ من مجتمع هذا الوطن"، مشددا على "ضرورة أن تتحمل المؤسسات والجمعيات الدولية مسؤولياتها تجاه هذا الشعب، سواء في ما يتعلق بتأمين المواد الصحية الأولية لمواجهة فيروس كورونا، أو في ما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية وغيرها لمواجهة حالة الفقر التي تعيشها ​المخيمات​".

وأشاد عز الدين بالعرض اليمني "الذي يتضمن تبادل أسرى سعوديين لدى اليمنيين بقيادات فلسطينية من ​حركة حماس​ وغيرها لدى ​السعودية​، وهذا إنما يؤكد انحياز الشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة المطلق لفلسطين وقضيتها في مواجهة العدوان الصهيوني، رغم الحصار المفروض على شعب اليمن الذي يعاني أزمات صحية وغيرها".

