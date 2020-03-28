"رحلة في إيطاليا" وثائقي في زمن الكورونا للمخرج جابرييل سالفاتوريس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

رصد المخرج جابرييل سالفاتوريس، في فيلم وثائقي الحياة في إيطاليا، وأزمتها وحالة الانغلاق التي يعيش فيها مواطنيها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مع وجود عدد كبير من الإصابات والوفيات، بحسب موقع "Variety".

ويستخدم "جابرييل" في فيلمه الذي أطلق عليه اسم "رحلة في إيطاليا"، مواد من وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر أخرى تؤرخ الحياة في إيطاليا.

وأطلق المخرج والمنتجون دعوة لجميع الإيطاليين لتقديم مقاطع فيديو، يحكي فيها الناس قصة ما يمرون به، مع إطلاق حملة لجمع التبرعات لهيئة الحماية المدنية في إيطاليا التي تتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية. © متوفر بواسطة الوطن

وجابرييل سالفاتوريس، أخرج 25 فيلمًا، وكتب 15 أخرى، وترشح للعديد من الجوائز، وحصد فيلمه "Mediterraneo" جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 1991.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق الغالبية العظمى من دور السينما في جميع أنحاء أوروبا، وأغلقت جميع دور السينما الإيطالية البالغ عددها 1200 سينما.