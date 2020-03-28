أقدم فنانون مغاربة على خطوة تضامنية فيما بينهم، عبر تخصيص مساهمات مصدرها فنانون ميسورون، لآخرين أغلبهم يكسبون قوتهم اليومي من الغناء في المطاعم، والملاهي الليلة.
وبادر عدد من الفنانين إلى جمع التبرعات، باستعمال مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، بغرض منحها للفئة المذكورة من الموسقيين، في ظل إغلاق أماكن عملهم، نتيجة إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وإلى جانب الخطوة التضامنية، انخرط فنانون في حملات تكافل لمساعدة مواطنين محتاجين في هذا الظرف الاستثنائي.
وقدم فنانون مساهمات مالية تضامنية لصندوق التدبير ومواجهة كورونا، الذي استقبل تبرعات، عبرت من خلالها فئات مختلفة من المجتمع عن تضامنها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون مغاربة يتآزرون فيما بينهم في ظل تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.