طنجة..شركة تعرض خدمة المرأب وغسل السيارات مجانا طيلة فترة الحجر الصحي

أعلنت شركة “صوماجيك باركينك” اليوم الجمعة بطنجة، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات، للمساهمة في تنفيذ حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أهمها إعفاء جميع المرتفقين اصحاب الاشتراكات “les abonnés” بجميع أنواعها، من أداء فاتورة الاشتراك طيلة فترة الطوارئ الصحية الممتدة إلى غاية 20 ابريل القادم.

وكشفت الشركة المفوض لها تدبير مرائب ومواقف السيارات في بلاغ لها، على أنها “فتحت جميع المرائب التحت أرضية التابعة لها بالمجان، طيلة فترة الطوارئ الصحية شريطة احترام القانون الداخلي للمرائب التحت أرضية وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأوضحت الشركة، على أنه سيتم تعقيم وغسل جميع السيارات المركونة بكل من مرأب “ساحة الامم” و “حديقة ايبيريا” مجانا طيلة فترة الحجر.

وقالت الشركة إنها “وضعت إمكانياتها المادية والبشرية واللوجيستيكية رهن إشارة السلطات المحلية لاستغلالها في جميع الاجراءات الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كوفيد 19”.

وثمن البلاغ، مجهودات الدولة المتعلقة بمحاربة انتشار العدوى، وذلك بدعوة الجميع إلى التقيد بكافة التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات الحكومية المختصة، داعيتاً الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية وروح اليقظة والتعاون والتأخي.