شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:19 مساءً, 28 مارس 2020 م سجلت في إقليم كردستان العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسع إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وأوضح بيان صادر من وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أنه بهذه الإصابات ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم الإقليم إلى 121 إصابة .

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