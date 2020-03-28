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مجلس النواب الأميركي يقر خطة المساعدة التاريخيّة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 مارس 2020

 في وقت أقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، خطة المساعدة التاريخيّة الهادفة إلى تجنيب دخول الولايات المتحدة في انكماش طويل بتأثير المستجدّ، تحدث الرئيس الأميركي عن ضربة العدو غير المرئي وكشف عن توقعاته المتفائلة بعد "كسب المعركة".

 

وقال دونالد ترامب، خلال مراسم التوقيع في مكتبه بالبيت الأبيض، "لقد أصابنا العدو غير المرئي، وأصابنا بشدة".

 

لكنه توقع انتعاشاً اقتصادياً "مذهلا" في أكبر اقتصاد في العالم، بمجرد كسب المعركة ضد الفيروس.

 

وكان أعضاء مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، قد عادوا إلى واشنطن خصيصاً للتصويت على الخطّة التي يبلغ مجموع قيمتها 2200 مليار دولار.

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وسبق أن وافق مجلس الشيوخ على الخطة بإجماع أعضائه الـ96 ليل الأربعاء الخميس.

 

وقالت رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي لزملائها "إن أمتنا تواجه حال طوارئ صحية ذات أبعاد تاريخية ناجمة من وباء كورونا المستجد، أسوأ وباء منذ أكثر من مئة عام".

 

وتلحظ الخطة خصوصاً إرسال شيك بقيمة 1200 دولار إلى عدد كبير من الأميركيين المتضررين، ونحو 400 مليار دولار من المساعدات للشركات الصغيرة، إضافة إلى 500 مليار للشركات الكبرى التي ستخضع لإشراف مراقب عام، فضلاً عن 100 مليار دولار للمستشفيات، و30 ملياراً لتمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاح وعلاجات لكوفيد-19.

 

ووجّهت تعليمات إلى أعضاء المجلس لتجنب انتشار الفيروس عبر تدابير وقائية، خصوصاً أن الولايات المتحدة باتت، أول دولة من حيث عدد الإصابات في العالم، مع رصد أكثر من 100 ألف إصابة، فضلا عن 1300 وفاة.

 

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