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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تدمر نفقين لداعش شمالي بغداد والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
دمرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية,السبت،نفقا لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.
وقالت قيادة الشرطة إن قواتها عثرت على وكر من مخلفات عصابات داعش الإرهابي في منطقة الكوش شمال مدينة سامراء يحتوي على أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وعبوات قمعية ومواد غذائية تم إتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.
وفي محافظة كركوك شمالي العراق، أشارت الشرطة إلى أن القوات قامت بتفتيش قرية "الصمود" جنوب قضاء داقوق وأسفر التفتيش عن العثور على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع والاحجام ومواد تفجير كانت في نفق للتنظيم الإرهابي بالمنطقة.
وقُتل اثنان من أفراد الجيش الأمريكي الشهر الجاري أثناء مرافقتهما قوات الأمن العراقية في مهمة ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال بغداد.
وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية بالعراق، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، نهاية الشهر الماضي، تخفيض عدد جنود بلاده في العراق.
وذكر ترامب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" حينها"بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد".
غير أن التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال ينفذ عمليات بالتعاون مع القوات العراقية من أجل استئصال آخر البؤر الإرهابية للتنظيم.
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