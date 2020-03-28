نائب: 17 يوما أمام الزرفي لاستكمال حواراته وظروفه افضل من المكلّف السابق

وقال الغزي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وحين تسلمه لكتاب التكليف فان واجبه البدء بحوارات تشكيل الحكومة، على اعتبار ان الدستور لم يسمح لتكليف مرشح آخر مالم تنتهي المدة المحددة للتكليف والبالغة ثلاثين يوما او ان يقدم اعتذاره، بالتالي فعلى الزرفي ان يستكمل مشاوراته لتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب لتنال القبول او الرفض"، مبينا ان "المدة لم تنتهي وتبقى منها تقريبا 17 يوم لاستكمال حواراته".واضاف الغزي، ان "التصويت على الكابينة الوزارية يحتاج الى نصاب اعتيادي شأنه في ذلك التصويت على القوانين"، لافتا الى ان "بعض الكتل صحيح انها تحفظت على تكليف الزرفي لكنا يجب ان نتعامل من الناحيتين القانونية والدستورية فرئيس الجمهورية قام بالتكليف والرفض او القبول ينبغي ان ياتي من الناحية القانونية والدستورية ايضا".

وأشار الى ، ان "الحل الوحيد في ظل الازمات الاقتصادية والصحية الحالية ان نسرع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، بالتالي فعلى الكتل السياسية ان تتحمل المسؤولية بشكل كامل، اما ان يقدم الزرفي اعتذاره بحال كان هنالك رفض حقيقي له ويقوم رئيس الجمهورية بتقديم اسم مكلف اخر او ان تنقضي المهلة الدستورية ويتم تمرير الكابينة او رفضها"، مشددا على ان "ما لاحظناه ان الكتل الكردية والسنية ليس لديها مانع بتولي الزرفي بعكس ما كان في وقت المكلف محمد توفيق علاوي لكن الرفض موجود من بعض الكتل الشيعية مايجعل الاجواء للزرفي افضل من الاجواء حول الملكف السابق داخل مجلس النواب لكن بكل حال فنحن بحاجة الى تفاهمات على مستوى عالي لان الوضع في البلد لايسمح بوجود مهاترات او تشنجات سياسية بل الخروج بحكومة قوية يقف معها الجميع لمواجهة التحديات".



واكد الغزي، انه "بحال نجاح الزرفي بتمرير كابينته الحكومية داخل مجلس النواب، فلا نعتقد ان هنالك ازمة سياسية ستحصل بل نعتقد ان جميع القوى السياسية ستتعامل معها على انها حكومة دستورية ويجب ان يتبنى الجميع خطوات انجاحها وتطبيق برنامجها الحكومي للنهوض بالبلد لان المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي من اي تشنجات".

يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الـ 17 آذار الحالي النائب عن محافظة النجف عضو تحالف النصر عدنان الزرفي بتكشل الحكومة المقبلة.