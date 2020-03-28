السكك الحديدية تعلن استمرارها بنقل المشتقات النفطية خلال حظر التجوال

أكد وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، السبت، عن الاستمرار بنقل المشتقات النفطية خلال حظر التجوال، مشيرة الى ان ذلك جاء لتوفير زيت الغاز وسد حاجة المواطن.

وقال لعيبي في بيان تقلت الخليج 365، نسخة منه ان "السكك الحديد مستمرة بنقل وتحميل وتسفير المشتقات النفطية من مصافي الشعيبة في البصرة إلى مستودعات نفط الحلة بواسطة الأحواض التخصصية KZB وبواقع 1000متر مكعب يومياً دون أنقطاع خلال مدة حظر التجوال"، مشددا "على ضرورة أستمرار العمل لزيادة الطاقة الاستعيابية لمنقولات التحميل والتفريغ التي تنعكس بدورها لخدمة المواطن مع الأخذ بنظرالأعتبار تطبيق كافة الاجراءات الوقائية الصادرة عن خلية الأزمة ومنظمة الصحة العالمية والعراقية للوقاية والحد من انتشار مرض كورونا".

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وتابع ان "تشكيلات الوزارة تحرص على القيام بمسؤولياتها في هذا الوقت العصيب بتحميل ووصول البضائع الى اماكنها المحددة وبالأخص نقل مادة زيت الغاز الضرورية للأستخدام اليومي الى مستودعات الحلة لضمان توفيرها للمواطن العراقي الكريم".

من جانبه بين مدير عام السكك طالب الحسيني ان "ملاكات الشركة المتخصصة تتابع عن كثب سير الأحواض التخصصية من خلال منظومة التتبع ( GBS) وشعبة ام قصر عملية تحميل المادة وتفريغها يوميا ًوحسب بنود العقد بين السكك وشركة توزيع المنتجات النفطية وقد شكلت لجان مختصة من الطرفين للإشراف على عملية التكيل وإيصال المادة بأوقاتها المحددة"، موضحا ان "شركة المنتجات النفطية سبق وان أشادت بجهود السكك لأيفائها بالتزاماتها بنقل المادة واستمرار ملاكاتها بنقل الحمولات وايصالها يوميآ دون اي انقطاع رغم حظر التجوال".