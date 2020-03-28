كورونا يخطف احلام صحفية عربية وطبيبة عراقية مقيمة خارج العراق

توفيت الصحفية المغربية ليلى طرزايم، وايضا طبيبة عراقية مقيمة في النروج بعد إصابتهما بوباء فيروس كورونا وتلقى الصحفيون اليوم خبرا صادما عن وفاة الزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا. فيما نعت الجالية العراقيه والعربية في اقليم وسط النرويج ( تروندهايم ) الفقيدة الراحلة الدكتورة ساره حسن الموسوي وهي طبيبة عراقية مقيمه في النرويج التي توفيت في مدينة اوسلو بسبب مرض كورونا عن عمر ناهز الـ ٣٥ عاماً.



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