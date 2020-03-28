425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 3460 حالة.
وارتفع عدد حالات الوفاة في
ألف فحص يوميًا لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس الكورونا خلال الأسبوعين المُقبلين.
وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، أثناء مناقشة مع رئيس الوزراء، بينامين نتنياهو، إجراء 30
وأشارت الوزارة، إلى أنه "أجري اليوم قرابة الـ 6000 فحص على أن يرتفع العدد ليبلغ نحو 10 آلاف خلال الأسبوع القادم".
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