نيويورك تايمز: البنتاغون أمر قيادات عسكرية بالتخطيط لتصعيد القتال الأميركي في العراق

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية بأن وزارة الدفاع "​البنتاغون​" أمرت قيادات عسكرية بالتخطيط لتصعيد القتال في ​العراق​ لتدمير مليشيا تدعمها إيران هددت باستهداف القوات الأميركية، مشيرة إلى أن قيادات عسكرية أميركية عليا في العراق حذرت من أن حملة كهذه قد تكون دموية وتهدد بحرب مع إيران.

على صعيد متصل، أشارت الصحيفة إلى أن قيادات عسكرية أميركية رفيعة أكدت لوزارة الدفاع أيضاً أن هذه الحملة ستحتاج إلى إرسال آلاف الجنود إلى العراق.

وكشفت الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة بالعراق، لمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات الرد على مليشيات مدعومة من إيران.

وفي حين أشارت إلى أن مسؤولين كبار، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي ​روبرت أوبراين​، يضغطون لاتخاذ إجراءات عدوانية ضد إيران، لفتت إلى أن هؤلاء يرون في انشغال إيران بأزمة كورونا فرصة لتدمير حلفائها في العراق.

وكشفت أنه خلال اجتماع في البيت الأبيض، في 19 آذار الحالي، سمح ترامب بمواصلة التخطيط للحملة في العراق.