هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد

وكالات- إستهدف هجوم صاروخي فجر اليوم، الخميس 26 مارس 2020، المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط العاصمة العراقية بغداد، وإلتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "صاروخي كاتيوشا استهدف أحدهما محيط السفارة الأمريكية، والأخر سقط قرب بوابة مدخل مقر قيادة عمليات بغداد". وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الهجوم خلف خسائر مادية فقط وفقاً للمعلومات الأولية". Advertisements وأضاف أن "صافرات الإنذار انطلقت من السفارة الأمريكية بالتزامن مع القصف الصاروخي". وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

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