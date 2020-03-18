إيران تدعو واشنطن إلى كشف دورها في صناعة ونشر كورونا

دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى الردَّ على الاتهامات الدولية بشأن دورها في إنتاج ونشر فيروس كورونا "COVID-19".

وقال شمخاني في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "إن إلقاء اللوم على الآخرين بات طريقة تقليدية لدى الولايات

المتحدة للهروب من الإجابة عن الأسئلة".

وأضاف شمخاني:"على الولايات المتحدة الرد على الادعاءات الدولية حول دورها في إنتاج ونشر فيروس كورونا ومواصلة سياساتها الإجرامية ضد الشعب الإيراني عبر استمرار العقوبات الاقتصادية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

تشاو لي جيان، قال في وقت سابق إن "الجيش الأمريكي ربما جلب الوباء إلى ووهان.. تحلَّوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بالتفسير"، في وقت أكَّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في البيت الأبيض، أن معلوماته بأن الصين هي مصدر الفيروس، دقيقة، وأن اتهام بكين للجيش الأمريكي بنشر الفيروس في الصين غير صحيح.