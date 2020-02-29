كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": أمريكا ستسحب قواتها من أفغانستان خلال 14 شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وقالت حكومتا الولايات المتحدة وأفغانستان، في بيان مشترك: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان... شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

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وتخفض الولايات المتحدة، قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان. ومن المقرر توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم السبت.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مع طالبان في 29 فبراير، نقلًا عن وكال سبوتنيك.