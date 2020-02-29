انتشار كورونا “يدفع” الاتحاد الإيطالي إلى تأجيل مباريات الدوري

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل 5 مباريات كان مقررا إجراؤها هذا الأسبوع من دون جماهير، وذلك بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس “كورونا”.

وجاء في بلاغ للاتحاد الإيطالي أنه تقرر تأجيل مباريات اليوفي والانتر، الميلان وجنوة، بارما وسبال، ساسولو وبريتشيا، وأودينيزي وفيورينتينا، وذلك إلى تاريخ 13 ماي المقبل.

وامتدت المخاوف من إستمرار إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا إلى مباريات الدوري، بعد تسجيل تزايد في عدد الوفيات والمصابين.

وشددت مصادر إعلامية محلية على كون انتشار الفيروس بالشمال الإيطالي كانت له انعكاسات على مباريات كرة القدم بعدما تقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية الشهر الحالي.

وفرض انتشار فيروس كورونا تأجيل العديد من المباريات الخاصة بالفئات الصغرى، والقسم الأول والثاني، وكل مباريات بطولة الهواة.