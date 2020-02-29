مؤثر.. وفاة لاعب عربي قفز من الطابق الرابع لفندق هربا من حريق

لقي اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي، المحترف في صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني، حتفه متأثرا بإصابة قوية في الرأس بعد حادث حريق نشب في فندق إقامة الفريق.

وأوضحت صحيفة البيان الإماراتية، أن اللاعب المصري قام بمعية لاعبين آخرين بالقفز من الطابق الرابع لفندق “لاند أوركيد” بعدما شب به حريق، مبرزة في السياق ذاته أن 4 من زملائه تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، وأن إصابة اللاعب المصري كانت هي الأخطر، وأنه فارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى الفؤاد نتيجة إصابات في الرأس.

وشدد المصدر ذاته على أنه توفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق مما أحدث حالة من الهلع دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث..