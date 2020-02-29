صحيفة تشيد بالإجراءات التي تنفذها الإمارات لمكافحة فيروس "كورونا الجديد"

السبت 29 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن الإجراءات التي تنفذها الإمارات لمكافحة فيروس "كورونا الجديد" منذ ظهور الحالة الأولى في الدولة تتفق مع المعايير والبروتوكولات الصحية المعتمدة عالمياً، إلى جانب التواصل بشكل دائم مع منظمة الصحة العالمية لإطلاعها على المستجدات ومعرفة تطورات الفيروس في المنطقة والعالم.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت أن التدابير المتبعة محلياً هدفها الوحيد هو حماية المجتمع، والحيلولة دون تطورات انتشار الفيروس باتباع أعلى درجات الشفافية، ووضع الجمهور بكل ما يستجد أولاً بأول، بالتزامن مع برامج توعية تنفذها جهات عديدة، ما أدى إلى استقرار المؤشرات وبقائها في إطارها المطمئن، نظراً لعدم فتح المجال أمام التهويل غير المبرر.

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وأكدت أن المؤسسات الصحية في الإمارات، تعتبر متقدمة بين دول العالم، وقادرة على تأمين الرعاية للحالات المصابة، ومتابعة الحالات المخالطة عبر نظام إنذار مبكر معتمد، كما لا تتوانى مؤسسات الدولة عن اتخاذ أي قرار يصب في إطار محاصرة الفيروس، سواء فيما يرتبط بالتنقل بين الدول ذات بؤر الانتشار كإجراء احترازي، أو التعاون مع الدول الأخرى لتأمين ما يحتاجه مواطنوها من علاج ورعاية، أو إجلاء في حالات الضرورة.

واختتمت "الإتحاد" افتتاحيتها بالقول إن التعاطي مع المعلومات حول الفيروس وتطوراته من قنوات الجهات الرسمية، واتباع التحذيرات وطرق الوقاية، والثقة بسلامة وشفافية الإجراءات والتجهيزات المتخذة، هي الخطوات الأهم في مكافحة "كورونا"، ويعزز هذه الخطوات، التعاون الدولي القائم حالياً على قدم وساق لمواجهة الفيروس الجديد