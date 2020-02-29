شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية : لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:13 مساءً, 29 فبراير 2020 م المناطق - واس أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها لم تسجل في دولة الكويت أية إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن جميع الحالات التي تم تسجيلها سابقا تتمتع بصحة جيدة.

وأوضحت المضف أن عملية إجلاء المواطنين من الدول التي تم تسجيل حالات إصابات مرتفعة بها مستمرة ويتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة للوقاية مضيفة أنه تم التعامل مع 35 راكبا قادما من العراق وتحويلهم إلى مراكز العزل و 52 راكبا قادما من إيطاليا تم تفقد حالتهم الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية : لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.