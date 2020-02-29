شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسجل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت تايوان اكتشاف خمس حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت منهم أربعة أشخاص خالطوا أحد المصابين في مستشفى وامرأة عائدة من الشرق الأوسط ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 39.
وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة إن ثلاث ممرضات وأحد العاملين أصيبوا بالعدوى في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بالفيروس.
وأضاف أن الممرضات شاركت في علاج المريض قبل التأكد من إصابتهن.
وتابع أن الحالة الخامسة لامرأة في الستينيات كانت في جولة سياحية في ودبي وعادت إلى تايوان في 21 فبرايروكانت قد بدأت تشعر بإعياء.
وقال المركز إنه من المرجح بشدة أن تكون أصيبت بالعدوى خارج البلد مضيفا أن الحكومة ترصد كل من كانوا معها في الجولة نفسها.
وأعلنت تايوان حالة وفاة واحدة بالفيروس بينما شفي تسعة مرضى وغادروا المستشفيات.
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