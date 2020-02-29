شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: 48 قتيلاً قوات النظام السوري في ضربات تركية والان نبدء بالتفاصيل
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن ضربات جوية وبرية تركية على قوات النظام السوري في إدلب أسفرت عن مقتل 48 من "قوات النظام والمسلحين الموالين لها" في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت الضربات الجوية اليوم على مدينة سراقب الاستراتيجية في إدلب والتي تمثل بؤرة للقتال المتصاعد في الأيام القليلة الماضية بين دمشق وقوات المعارضة المدعومة من تركيا.
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