الكعبي يطالب الجهات المعنية بالوقوف مع المدير الإداري لاسود الرافدين

وتعرض كوركيس لوعكة صحية، نقل على إثرها امس الجمعة الى احدى مستشفيات أربيل.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي أن "نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، أجرى اتصالاً هاتفياً بالمدير الإداري للمنتخب الوطني بكرة القدم باسل كوركيس، للاطمئنان على صحته".



وأضاف البيان أن "الكعبي طالب وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وجميع الجهات المعنية، بالوقوف مع كوركيس كي يتعافى ويستعيد صحته"، معرباً عن امله في ان "يمتثل للشفاء في القريب العاجل".