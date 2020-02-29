متظاهرون يحاولون اسقاط عدد من الحواجز الكونكريتية قرب الخلاني

افاد مصدر امني، السبت، بأن متظاهرين حاولوا اسقاط عدد من الحواجز الكونكريتية قرب الخلاني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين حاولوا اسقاط عدد من الحواجز الكونكريتية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد".
واضاف المصدر ان "هذه الكتل تم وضعها امس من قبل القوات الامنية".
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