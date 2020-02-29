سانا: اردوغان يمارس سياسة التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية

افادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يمارس سياسة التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في سوريا، واعتبرت انه لو كان كلام أردوغان صحيحاً بتدمير منشأة كيميائية 13 كم جنوب حلب لكان هناك أعداد كبيرة من الشهداء في المناطق المحيطة وحتى في مدينة حلب.
ولفتت الى ان الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سوريا لا تمتلك أية منشآت كيميائية.
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