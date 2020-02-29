سانا: اردوغان يمارس سياسة التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ يمارس ​سياسة​ التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في ​سوريا​، واعتبرت انه لو كان كلام ​أردوغان​ صحيحاً بتدمير منشأة كيميائية 13 كم جنوب حلب لكان هناك أعداد كبيرة من الشهداء في المناطق المحيطة وحتى في ​مدينة حلب​.

ولفتت الى ان الجميع يعلم أن ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ أكدت في تقاريرها أن سوريا لا تمتلك أية منشآت كيميائية.