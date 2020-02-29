الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 43 وإجمالي الإصابات إلى 593

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن "ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 43 وإجمالي الإصابات إلى 593"، مؤكدة "تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وكشفت الوزارة أنه "نستعد لإجراء فحوصات بشأن فيروس كورونا لعشرات الآلاف من الإيرانيين".
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