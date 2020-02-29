الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 43 وإجمالي الإصابات إلى 593

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن "ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ إلى 43 وإجمالي الإصابات إلى 593"، مؤكدة "تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكشفت الوزارة أنه "نستعد لإجراء فحوصات بشأن فيروس كورونا لعشرات الآلاف من الإيرانيين".