جمالي: الاجراءات الاحترازية أتت متأخرة بعد ان تفشى الوباء بين الناس

اشارت عضو كتلة المستقبل النائب ديما جمالي الى ان "الاجراءات الاحترازية من وباء كورونا من توقيف رحلات الى اقفال مدارس أتت متأخرة بعد ان تفشى الوباء بين الناس".
وشدد جمالي في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على ان الحكومة تتحمل مسؤولية الاهمال الذي حصل في البداية، وما قد يؤدي اليه من اصابات اضافية، وهذا ما حذرت منه في لجنة الصحة النيابية، يلّي "ضرب ضرب ويلّي هرب هرب".
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