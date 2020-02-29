جمالي: الاجراءات الاحترازية أتت متأخرة بعد ان تفشى الوباء بين الناس

اشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​ديما جمالي​ الى ان "الاجراءات الاحترازية من وباء ​كورونا​ من توقيف رحلات الى اقفال مدارس أتت متأخرة بعد ان تفشى الوباء بين الناس".

وشدد جمالي في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، على ان ​الحكومة​ تتحمل مسؤولية الاهمال الذي حصل في البداية، وما قد يؤدي اليه من ​اصابات​ اضافية، وهذا ما حذرت منه في ​لجنة الصحة النيابية​، يلّي "ضرب ضرب ويلّي هرب هرب".

إضغط للمزيد