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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غسان سلامة: الهدنة في ليبيا "انهارت تقريباً" بعد هجوم طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أمس الجمعة، إن هدنة السلام الهشة أوشكت على الانهيار، بعدما تعرضت طرابلس للهجوم، محذراً من أن العنف يهدد المحادثات الناشئة بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
وأضاف سلامة أن المطار (معيتيقة) والعديد من المناطق الأخرى تعرضت للقصف اليوم بعد ثلاثة أيام من المحادثات السياسية في جنيف، والتي غاب عنها العديد من الممثلين .. وفق “24“.
وتابع "في الواقع، يبدو أن الهدنة انهارت تقريباً".
وحتى قبل بدء المحادثات، الأربعاء، كانت هناك شكوك حول ما إذا كان ممثلو رئيس الحكومة بقيادة فايز سراج و خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي سيشاركون أو يغادرون جنيف.
وقال سلامة "الذين غادروا المحادثات، ينتمون إلى الجانبين"، مضيفاً أن كثيرين ممن دعوا قرروا البقاء.
ولم يحدد المسؤول الأممي أي فصيل أنهى مشاركته في المحادثات.
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