نائب إيراني يطالب المسؤولين بتقديم “إحصاءات حقيقية” عن وفيات “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 09:18 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال النائب في مجلس الشورى الإيراني غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، الجمعة، إن أعداد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران ارتفعت، مطالبًا المسؤولين بتقديم “إحصاءات حقيقية” بهذا الخصوص، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال.

وأعرب آبادي عن أسفه لأن هؤلاء المسؤولين “يخفون الإحصاءات مرارًا وتكرارًا عن الشعب”، مضيفا: “أقول بصراحة إن الإحصاءات المقدمة حتى الآن غير صحيحة”.

وأوضح آبادي أن “المقابر لا يمكن إخفاؤها بالطبع.. على أي حال، تشير التقارير الواصلة من المقابر والأصدقاء هناك، إلى أرقام هائلة للغاية لا يمكن إخفاؤها”.

وأكد أبادي أنه حصل “على إحصاءات من (مقابر) بهشت زهراء، وتازة آباد، وباغ رضوان، في رشت، حول ضحايا فيروس كورونا، ويجب أن أقول إن الإحصاءات أكثر من ذلك بكثير”.

ولفت آبادي إلى معارضة مجلس الأمن القومي الإيراني لمطالبات بشأن إخضاع المدن التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد للحجر الصحي.

وكان كيانوش جهان بور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي اﻹيرانية، قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد وصل، حتى الآن في إيران، إلى 34 شخصًا.

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وأضاف جهان بور أنه تم تسجيل 143 حالة جديدة مصابة بالفيروس المذكور، منذ مساء الخميس، لافتا إلى أن “العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بكورونا في إيران وصل إلى 388 شخصًا”.

تأتي هذه الإحصاءات الرسمية الإيرانية في الوقت الذي أكدت فيه أحدث المعلومات من مصادر قناة “إيران إنترناشیونال” أن عدد ضحایا فيروس كورونا في إيران وصل إلى 137 شخصًا.

وكانت “بي بي سي الفارسية”، قد نقلت عن مصادر طبية إن 210 أشخاص في إيران قضوا جراء فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) وذلك حتى مساء الخميس.

وقالت مصادر داخل مستشفيات إن الوفيات حدثت في مدن مختلفة.

لكن متحدثا باسم وزارة الصحة الإيرانية رفض ما جاء في هذا التقرير، وذكر أن عدد الوفيات حتى الآن هو 34، بينما أصيب 388 شخصا، مشيرا إلى أن متوسط أعمار المتوفين فوق 60 عاما.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات أغلقت المدارس والجامعات والمراكز التعليمية الأخرى مؤقتا وألغت التجمعات العامة مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية للحد من تفشي المرض.