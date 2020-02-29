حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، السبت، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
أما يوم غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
كما يكون الجو بعد غد الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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