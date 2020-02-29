الإمارات تعلن خلو 167 من المخالطين بالحجر الصحي من "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت دائرة الصحة- أبوظبي في الإمارات، الجمعة، أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ 167 شخصا، وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

وقالت الدائرة إنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة، بالتعاون و التنسيق مع وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات و الجهات المختصة و في إطار المتابعة المستمرة للوضع الصحي و حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وشدد على اتخاذ الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة كافة بشأن جميع المشاركين في سباق طواف الإمارات المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس "كورونا" الجديد واللتين تم الإعلان عن اصابتهما، الخميس.