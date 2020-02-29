دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وفاة أول بريطاني بسبب فيروس كورونا في اليابان

طوكيو (رويترز) - توفي رجل كان على متن سفينة الرحلات دايموند برنسيس التي خضعت للحجر الصحي قبالة اليابان بسبب فيروس كورونا، ليصبح أول بريطاني يلقى حتفه بسبب الفيروس.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن هذه الحالة ترفع عدد الوفيات في اليابان بسبب الفيروس إلى 11 بينهم ستة كانوا على متن سفينة الرحلات التي أصيب أكثر من 700 من ركابها بالفيروس.

وفي وقت سابق قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إنها سجلت حتى الآن 19 حالة إصابة بفيروس كورونا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)