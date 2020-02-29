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منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى خطورة انتشار كورونا

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أصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس رفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحفيين "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".

واعتبر غيبيريسوس أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وأضاف أن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن هذا "هو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر".

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.

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وكانت ووهان الصينية مركز ظهور وانتشار كورونا، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي.

ويقول الخبراء في كلية تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، ومقرها بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، إن كورونا الجديد يصبح أكثر خطورة مع التقدم في العمر.

وبحسب المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الرجال أكثر عرضة للفيروس، حيث يمثلون أكثر من 50 في المئة من الحالات.

ويعتقد خبراء أيضا أن لدى النساء استجابة مناعية أقوى لفيروس كورونا الجديد، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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