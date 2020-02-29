الجيش الليبي يعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية

أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، إسقاط 6 طائرات ​مسيرة​ تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

ونقل المتحدث الرسمي باسم ​الجيش الليبي​ ​اللواء​ أحمد المسماري، عن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية تأكيده إن "عصابات إرهابية حاولت الهجوم على قوات "​الجيش الوطني​" باستخدام الطائرات المسيرة وضرب المزيد من الأهداف المدنية"، مضيفا: "ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي".

في السياق، أشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الى إن "كل تمركزات ​القوات التركية​ باتت تحت مرمى نيران الجيش"، مضيفا: "الجيش استهدف موقعا للطائرات المسيّرة ومنصة رادار".