"الإعلاميين" تحذر مقدمى البرامج الرياضية من نشر التعصب بين الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده بكل العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في الشعب الخمسة "تقديم البرامج -الإعداد - الاخراج-المراسلين -المحررين من مغبة عدم"الالتزام بميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني .
وقالت النقابة ، في بيان لها بصفة خاصه المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصه من تأجيج مشاعر جماهير الأندية وتذكية روح التعصب ونشر الكراهيه بين مشجعي الفرق المصرية ،ظانين أن هذا يحقق الشهرة ويزيد من نسب المشاهدة لهم.
وأوضح البيان :" في الحقيقة هم يزرعون الفتنه التي تؤدي إلي خسائر جمه لا نصمت عليها حتى تصل إلى خسائر في الأرواح ،وفي هذا المقام تستمر النقابه في دورها وفقا للقانون في ضبط المشهد الإعلامي"، مطالبة من لم يقنن وضعه سرعة التوجه للنقابه لتقنين أوضاعه ، مشددة علي التزام الجميع بالمهنيه وبميثاق الشرف الاعلامي المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر2017 .
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أكد من قبل أنه يتابع عن كثب كافة ماينشر او يبث من مواد خاصة بالرياضة بوسائل الإعلام المختلفة الكترونية او مطبوعة او مسموعة او مرئية ، مهيبا بها الالتزام بالمعايير والاكواد الصادرة عن المجلس وعدم اثارة الخلاف او الفتنة الرياضية بين الجمهور.
وشدد المجلس انه سيتخذ اجراءات رادعة تجاه المخالف من هذه الوسائل من خلال لجان الرصد به التى تتابع كل ما يتم تداوله من مواد فى وسائل الاعلام.
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