بعد عزل الرئيس.. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحل من جديد ببلدية بني ملال 

شهد المجلس الجماعي في مدينة بني ملال استنفارا كبيرا، بعد حلول عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس، للتحقيق من جديد داخل البلدية.

وأشارت مصادر “اليوم 24” أن زيارة عناصر الفرقة الوطنية تأتي على إثر شكايات تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، لدى محكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء بعد عزل الرئيس السابق للجماعة.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت، بداية الأسبوع الجاري، بشكاية لدى الوكيل العام في محكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء، مطالبة بالتحقيق في الاختلالات، التي أشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

Advertisements

‎وكانت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء قد قضت، بعزل رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، “أحمد شد” مع إحالته على محكمة جرائم الأموال.

‎وجاء قرار العزل بعد قرار سابق لوزارة الداخلية بتوقيف رئيس جماعة بني ملال، بناء على التقارير، والملاحظات، التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، التي سجلت عدة خروقات مالية للجماعة.