بالصور.. نجوم الفن والرياضة ومنسيو السياسة في عزاء مبارك

السبت 29 فبراير 2020

شهد عزاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أقيم مساء الجمعة، حضوراً كبيراً من مختلف فئات المجتمع.



وحرص عدد كبير من المسؤولين السابقين على تقديم واجب العزاء لجمال وعلاء نجلي الرئيس الراحل، ومن أبرزهم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجب العزاء لنجلي الرئيس الأسبق.

ومن الوسط الرياضي شارك في العزاء: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إضافة إلى عدد من لاعبي كرة القدم السابقين ومنهم عماد متعب، محمد زيدان، أحمد حسن، هشام حنفي، ومصطفى يونس.

وقدَّمت باقة من نجوم الفن واجب العزاء، منهم حسين فهمي، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، يحيى الفخراني، محمد رمضان، عمرو دياب، دينا الشربيني، حكيم، خالد سليم، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، لبلبة، وتامر عبدالمنعم.

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ويقام عزاء مبارك (4 مايو/أيار 1928-25 فبراير/شباط 2020) في مسجد المشير طنطاوي بضاحية التجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.

وتوفي مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير/شباط 2011.

وأصيب الرئيس المصري الأسبق في يناير/كانون الثاني الماضي بحالة إعياء وخضع لفحوصات طبية دقيقة، أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".

ومبارك (92 عاماً) مواليد مايو/أيار 1928 حكم البلاد لمدة 3 عقود، قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين 25 يناير/كانون الثاني 2011، ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.