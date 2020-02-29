شكرا لقرائتكم مقتل قياديين لحزب الله بهجوم تركي في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليلة الجمعة إلى السبت، بمقتل أربعةِ ضباط في النظام السوري وقيادييْن في حزب الله اللبناني في محيط بلدة "الزربة" بريف حلب الجنوبي، بعدما استهدفت القوات التركية بطائرات مسيرة تجمعاتٍ لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريفي حلب وإدلب ودمرت تلك الطائرات عدة عربات عسكرية.

كما وثق المرصد السوري، مقتل ما لا يقل عن أحد عشر عنصرا من قوات النظام جراء استهداف القوات التركية بطائراتْ مواقعَ قوات النظام في المنطقة الممتدة من معرة النعمان،وصولا إلى سراقب على طريقM5 .

في المقابل أعلن المرصد السوري مقتل عنصر من القوات التركية بقصق مدفعي لقوات النظام استهدف تجمعات للقوات التركية في محيط بلدتي تفتناز ومعارة النعسان شرق إدلب .