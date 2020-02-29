شكرا لقرائتكم بومبيو: نقف مع تركيا ونبحث دعمها في وجه النظام السوري وروسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده تقف إلى جانب تركيا وتبحث خيارات دعمها في وجه اعتداءات النظام السوري وروسيا. وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لمساعدة تركيا بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للقوات الحكومية السورية

المدعومة من روسيا في محافظة إدلب السورية. وذكر بومبيو في بيان أن "الولايات المتحدة منخرطة مع الحلفاء الأتراك وتدرس خيارات لمساعدة تركيا في صد هذا العدوان مع سعينا

لوقف وحشية نظام الأسد وروسيا وتخفيف المعاناة الإنسانية في إدلب".

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