الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية

أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لـ "​الجيش الوطني​ الليبي" ​اللواء​ المبروك الغزوي، أن "وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات ​مسيرة​ تركية حاول المسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها"، مشيراً الى انه "ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي".

من جهته، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي "بالجيش الوطني الليبي" العميد خالد المحجوب، عن "مقتل نحو 15 عسكريا تركياً في قصف استهدف مواقع داخل مطار معيتيقة بالعاصمة ​طرابلس​".