عاجل.. صحة أبوظبي: الفحوصات المخبرية أثبتت خلو 167 شخصًا من فيروس "كورونا"

قالت دائرة الصحة في أبوظبي، مساء اليوم الجمعة، إن "الفحوصات المخبرية للمخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد، واللتين تم الإعلان عنهما أمس الخميس والخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس، أثبتت خلو 167 شخصًا من الفيروس وجاري متابعة نتائج باقي المخالطين، والتي من المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت وزارة الصحة الأمارتية، قد أعلنت أمس الخميس، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس "كورونا"، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات من الجنسية الصينية، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هي 5 حالات، وفقًا لـ"وام".

وكشفت الوزارة الإمارتية عن تسجيل عدد 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، "تتضمن 4 إيرانيين، ومصابًا صينيًا وبحرينيا" جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات، والذي أعلن عنه مؤخراً؛ وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.

وتم حصر عدد 28 مخالطًا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي؛ لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.