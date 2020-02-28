عاجل.. السعودية تمنع مواطني دول الخليج من زيارة مكة والمدينة خشية تفشي كورونا

قررت السعودية الجمعة منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من دخول مدينتي مكة والمدينة، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة، إنه “تعليق مؤقت” ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضا على السعوديين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أمس الخميس، تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

Advertisements

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها قررت، أيضا، تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكِّل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة قررت تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، ويُستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السعودية ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السعودية حاليًا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وأشار المصدر ذاته أن الغرض من الإجراءات التي تم اتخاذها هو توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي السعودية لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، أو لغرض السياحة.