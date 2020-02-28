فادي الجميل: شباب وشابات لبنان اهم من البترول وهم المواد الاولوية للصناعة

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين ​فادي الجميل، في حديث تلفزيوني، "أننا اصحاب مشروع يهدف الى خلق فرص عمل لشباب لبنان، ونحن لا ندافع عن مصالح بعض الصناعيين، وانما نريد ان نبني وطن على قدر الواقع ونحن لدينا شباب في لبنان ومن واجباتنا خلق فرص عمل، وبالطبع لدينا قدرات كبيرة وكنا بالماضي نطالب بالاهتمام بالقطاعات الانتاجية وعدم اهمال القطاعات الاخرى، وقطاع ​الصناعة​ لديه دور كبير في ​الاقتصاد​، لا سيما دوره الوطني".

ولفت الجميل الى انه، "لا يمكن خلق فرص عمل بالتنظير والنظريات، ونحن شاركنا بالعديد من البرامج وخطة وماكينزي أكدت للمسؤولين اللبنانيين ان اهمال القطاعات الانتاجية على مدى السنوات الماضي اثرت سلباً على لبنان، واليوم يدفع الثمن، ولبنان قادم على مرحلة جديدة ونحن مع الاقتصاد الحر ولكن المنتج والذكي، والمواد الاولوية هم شباب وشابات لبنان وهم اهم من البترول".