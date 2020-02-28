السلطات السعودية: تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمكة والمدينة مؤقتا

أعلنت السلطات السعودية عن "تعليق دخول مواطني ​دول مجلس التعاون​ الخليجي إلى مكة والمدينة مؤقتا وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس الكورونا".

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