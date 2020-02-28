كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتهم حكومة السراج بـ"تصفية عدد من الجنود لديها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد المسماري "المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي"، مساء اليوم الجمعة، الاتهام إلى العصابات الارهابية التابعة لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بشأن تصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم مصابين وجرحى.

وقال المسماري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في الوقت الذي تخرج مظاهرات في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج، يتجدد كل يوم اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة وخاصة باستهداف الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف عصابات أسامة جويلي".

وأضاف المسماري: "هذه ليس اتهامات بل حقيقة تتجدد يوميا وأصبحت سلوك عدواني يدعمه أردوغان بسياساته الرعناء، وفي تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم، قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابين".

Advertisements

كما لفت إلى أن "حكومة السراج تضرب بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط".

وختم كلامه، قائلاً: "لم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة مما يدل أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين، التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية".

ويذكر أن ليبيا تعاني انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره البرلمان والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.