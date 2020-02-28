العراق.. البرلمان يوافق على طلب "علاوي" بشأن تأجيل الجلسة الاستثنائية

أدلى مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الجمعة، بموافقته على طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته إلى يوم الأحد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وطالب علاوي، منذ قليل، بتأجيل جلسة مجلس النواب الاستثنائية إلى يوم الأحد بدلًا من يوم غد السبت.

وكان البرلمان العراقي، قد فشل مساء أمس الخميس، في عقد جلسة مقررة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة تحت رئاسة علاوي، وتم تأجيلها إلى يوم غد السبت؛ لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.

هذا وكانت جلسة مجلس النواب مطلب أساسي من علاوي ويدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الاسبوع.